Verzögerungen auf Wiener S-Bahn-Strecke wegen Gleisschaden

Aufgrund einer Schädigung der Gleise zwischen den Haltestellen Rennweg und Wien Mitte ist der Zugverkehr auf der Hauptstrecke der Wiener S-Bahn voraussichtlich bis Samstagmorgen (4.00 Uhr) nur begrenzt möglich.

Gleisschaden: Verzögerungen auf der Wiener S-Bahn-Strecke zwischen Rennweg und Wien Mitte

REX-Züge nach Bernhardsthal, Retz und Laa an der Thaya werden ab Meidling über den Wiener Hauptbahnhof (oberirdische Bahnsteige) und Stadlau umgeleitet. REX-Züge nach Bernhardsthal halten daher bis Deutsch Wagram nicht an den gewohnten Stationen an der Stammstrecke (Rennweg, Wien Mitte, Praterstern, Traisengasse, Handelskai, Floridsdorf), sondern in Simmering und Stadlau. Selbiges gilt für die REX-Züge nach Laa an der Thaya, die erst ab Wolkersdorf wieder auf ihrer gewohnten Strecke fahren.