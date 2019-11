Verzögerung bei Reform des Wiener Krankenanstaltenverbunds

Mit 1. Jänner 2020 hätte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) in eine Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Personal- und Budgethohheit reformieren sollen. Die Reform wird sich allerdings verzögern.

Reform des Wiener KAV verzögert sich

Keine Probleme bei Umbenennung des KAV

Dementiert wurde indes, dass es auch Probleme bei der Umbenennung des KAV in "Wiener Gesundheitsverbund" gebe. Laut "Presse" wird dieser Name nämlich bereits von der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) verwendet, weshalb die Stadt die Namensrechte abkaufen müsse. "Das ist kein Problem", versicherte der Sprecher: "Die WGKK hat uns die Domain schon im Februar überlassen." Insofern könne der neue Name für den KAV unabhängig vom Reformaufschub planmäßig mit Anfang 2020 eingesetzt werden. Das gilt auch für die vorgesehenen Umbenennungen der Spitäler - nach dem Schema Klinik plus entsprechender Bezirk - und der Pflegewohnhäuser.