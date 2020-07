Verwirrung um Berge-Fahrzeuge für Bundesheer

Die Finanzierung von schwerem Transportgerät für das Bundesheer soll offenbar gestrichen werden. Das Finanzministerium dementiert dies jedoch.

Dies geht aus einem aktuellen Schreiben des Finanzministeriums an das Verteidigungsministerium hervor. Laut "profil"-Vorabmeldung vom Samstag argumentiert das Finanzministerium mit der Ankündigung von Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP), das Bundesheer werde seine schweren Waffen weiter reduzieren und seine Priorität auf Katastrophenschutz, Pandemie-Abwehr und Cyber-Defence setzen. Daher seien auch Investitionen in Berge-Fahrzeuge und Tieflader zu hinterfragen.

Keine finanzielle Absage der Berge-Fahrzeuge

Auch für Bundesheer "üblicher Vorgang"

"Klar ist, dass wir diese mit einer Seilwinde ausgestatteten neuen LKWs dringend benötigen, dies ist mit dem BMF auch so besprochen. Klar ist auch, dass wir heuer das höchste Budget in unserer Geschichte haben und wir also mehr investieren werden und nicht sparen. Gerade in Sachen Mobilität haben wir viel Nachholbedarf", betonte das Verteidigungsministerium. Das Verteidigunsressort werde den zwingend notwendigen Bedarf für die Berge-Fahrzeuge dem Finanzministerium darlegen. "Die Beschaffung wird weiterlaufen."