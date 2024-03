Verwirrte Dachsdame gerettet: Tierschutzhaus Vösendorf bei Wien sucht Namen

In Perchtoldsdorf bei Wien wurde vor kurzem ein verwirrter Dachs eingefangen, der orientierungslos auf der Straße herumirrte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine blinde, fast völlig taube Dachsdame. Das Tier wird aufgrund seiner Beeinträchtigungen nicht mehr ausgewildert. Das Tierschutzhaus Vösendorf sucht nun einen passenden Namen.

Süße Dachsdame aus Perchtoldsdorf bleibt ein Heimtier

Wie sich bei einem medizinischen Check zeigte, ist die Dachsdame blind und beinahe völlig taub, weshalb sie ein Heimtier bleiben wird. "Trotz ihrer Beeinträchtigungen ist die Dachsdame eine kämpferische Persönlichkeit. Sie liebt Schwarzkäferlarven und hat bereits begonnen, sich in ihrem Gehege wohlzufühlen. Da eine Auswilderung aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht möglich ist, werden wir für sie einen geschützten Platz in einer passenden Einrichtung suchen. ", so Tierheimleiter Stephan Scheidl.