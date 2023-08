Fluch oder Segen? Ein Pro und Contra zur Nutzung von ChatGPT

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen und zunehmend präsenten Thema entwickelt. Aber nützt KI, wie zum Beispiel ChatGPT im Alltag mehr, als es Arbeit macht? Ein Pro und Contra.

Pro:

Ob man will oder nicht, früher oder später werden einem Künstliche Intelligenz und ChatGPT in der Arbeitswelt oder auch im normalen Alltag begegnen. Daher ist es sicher kein Nachteil, sich mit dem schlauen Chatbot ein wenig auseinanderzusetzen. Ein klarer Vorteil von ChatGPT ist, dass einem eine gewisse Vorarbeit abgenommen wird. Beim Schreiben von beispielsweise einem journalistischen Artikel werden einem Denk-Anstöße gegeben, welche man anschließend weiterverwerten kann. (Man muss aber nicht!) Dabei kann man durchaus eine gewisse Arbeitszeit im Sinne von Recherche einsparen, auch wenn man viele Texte noch nachkontrollieren und verbessern muss. Auch als Lernhilfe im Studium und in der Schule kann ChatGPT von Nutzen sein (Es soll natürlich nicht als Ersatz zum Schreiben von Arbeiten dienen). Als eine nette Ergänzung zum eigentlichen Arbeiten und mit einem gewissen Know-How kann das Programm in manchen Bereichen durchaus eine Hilfe sein.