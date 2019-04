Verwaistes Waldohreulenbaby findet im Marchfeld neues Zuhause

Im Garten einer Weinviertler Familie wurde kürzlich eine Baby-Waldohreule neben ihren toten Geschwistern gefunden. Die Waise erholt sich nun in der Eulenstation in Marchfeld.

Eine Familie hat in ihrem Garten in der Weinviertler Gemeinde Staatz (Bezirk Mistelbach) eine verwaiste Baby-Waldohreule am Boden entdeckt und geborgen. Der Findling lag neben den beiden toten Geschwistern und wurde in die Eulen- und Greifvogelstation nach Haringsee (Bezirk Gänserndorf) gebracht, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Donnerstag mit.