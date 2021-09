Verwahrlostes Pony Wickie wird im Tierschutzhaus Vösendorf aufgepäppelt

Eine ältere Dame aus NÖ trennte sich auf Drängen von Tierfreunden hin von ihrem Pony, das sie nicht mehr richtig versorgen konnte. Wickie war in schlechtem Zustand - soll nun jedoch im Tierschutzhaus Vösendorf wieder ein "starker Mann" werden.

Shetlandpony ohne Auslauf und artgerechte Pflege gehalten

Das Pferd stand dort allein in einer Box und dürfte schon längere Zeit keinen Auslauf und keine artgerechte Pflege mehr erhalten haben. Privaten Tierfreunden fiel dieser Umstand auf und sie konnten die Besitzerin überzeugen, sich zum Wohle des Tieres davon zu trennen. So bat man TSA um Hilfe und der Verein nahm das Tier bei sich auf.

Massive Hufprobleme: Pony Wickie konnte kaum gehen

Umfassende Therapie für 19-jähriges Pony: Hufbehandlung und Futterumstellung

Gleich nach seiner Ankunft kam auch der Hufschmied, der nun in mehreren Schritten versuchen wird, die Hufe so zu korrigieren, dass Wickie wieder gut und schmerzfrei stehen und gehen kann. Durch die lange Vernachlässigung sind dafür mehrere Sitzungen nötig. Auch ein Termin beim Tier-Zahnarzt sowie weitere Untersuchungen stehen in Kürze an.