Verwahrloster Wellensittich gefunden und gestorben

Ein verwahrloster Wellensittich wurde von einer Katze gefunden und ist kurz nach der Abgabe am Tierschutzhof gestorben.

Die Vernachlässigung von Heimtieren nimmt oft unglaubliche Ausmaße an. Nicht nur Hunde und Katzen werden zu Opfern. Gestern Nachmittag hat ein Mann einen Wellensittich am Tierschutzhof Pfotenhilfe abgegeben, den seine Katze in seinem Garten in Mondsee gefunden und ihm gebracht hatte.