Verurteilung von Sigrid Maurer von OLG Wien aufgehoben

Die Verurteilung von Sigrid Maurer wegen übler Nachrede wurde nun vom OLG aufgehoben. Das erstinstanzliche Verfahren muss wiederholt werden.

Das Wiener Oberlandesgericht hat das Urteil gegen die Ex-Grüne Sigrid Maurer wegen übler Nachrede aufgehoben. Die ehemalige Politikerin hatte im Mai 2018 obszöne Nachrichten an sie auf Facebook und Twitter gestellt und darin den Besitzer eines Biergeschäfts als Verfasser beschuldigt, der sie daraufhin klagte. Das erstinstanzliche Verfahren muss wiederholt werden, gab das OLG am Dienstag bekannt.

Das OLG hatte Bedenken gegen die Beurteilung des Erstgerichts, wonach der Beschuldigten der Wahrheitsbeweis nicht gelungen sei, dass wirklich der Privatankläger die Nachrichten versendet hat. Es wurde nämlich “nicht ausreichend gewürdigt, dass die Nachrichten immerhin vom Computer und vom Facebook-Account des Privatanklägers versendet wurden”. Es sei nicht beachtet worden, dass bei der Beurteilung des Wahrheitsbeweises eine gewisse Lebensnähe in Rechnung zu stellen sei. “Die Beweiswürdigung habe kein stimmiges Bild ergeben, denn der Privatankläger habe nicht schlüssig dargestellt, dass konkret eine andere Person die Nachrichten geschrieben und verschickt hat”, hieß es in der Begründung des OLG Wien. “Allein die theoretische Möglichkeit reiche nicht aus.”

Maurer, die gegen das Ersturteil volle Berufung anmeldete, zeigte sich im APA-Gespräch “extrem glücklich”. Es sei zwar erst ein “Etappensieg”. “Aber ich bin zuversichtlich”, dass ein Freispruch in zweiter Runde gelingen wird, so Maurer. “Ich fühle mich in meiner Wahrnehmung bestätigt, dass die Begründung des Erstgerichts lebensfremd und nicht nachvollziehbar war”, erklärte die Ex-Grüne. Über Medien hatte Maurer von der Entscheidung des OLG Wien erfahren. Sie hätte ihr Handy kurz ausgeschaltet und sei nun von Nachrichten überschwemmt worden. Ihre Anwältin Maria Windhager möchte nun die Urteilsbegründung des OLG im Detail anschauen. Die Aufhebung sei “sehr erfreulich, weil hier das OLG offenbar unserer Berufung gefolgt ist”, sagte Windhager.

Verfahren muss wiederholt werden

Maurer ist im Oktober 2018 am Wiener Straflandesgericht wegen übler Nachrede zu 150 Tagsätze je 20 Euro, also 3.000 Euro worden, die sie an den Staat hätte zahlen müssen. Weitere 4.000 Euro für die “erlittene Unbill” sollten an den Kläger gehen. Dessen weitergehenden Ansprüche wegen angeblichen Geschäftsrückgangs wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Zudem hätte Maurer die Kosten des Verfahrens übernehmen müssen.