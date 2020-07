Verteidigungsministerin Tanner will sich den Kritikern stellen

Verteidigungsministerin Tanner ist bereit, sich ihren Kritikern zu stellen. Das kündigte sie im Zuge einer Pressekonferenz am Donnerstag an.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will sich ihren Kritikern stellen. Wenn die Opposition einen Misstrauensantrag gegen sie stellen wolle, "werde ich mich dem stellen". "Es ist Aufgabe der Opposition, sich kritisch mit der Regierung und den Ministern zu beschäftigen", sagte Tanner am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag.