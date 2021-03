Verteidigungsministerin Tanner will Miliz stärken

Am Freitag gab Verteidigungsministerin Tanner bekannt, die Miliz zu stärken. Neben Investitionspaket soll etwa eine zivile Zertifizierung von bei der Miliz erworbenen werden können.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Freitag gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder neuerlich ein Bekenntnis für die Stärkung der Miliz abgegeben. Nicht zuletzt die Coronapandemie habe gezeigt, wie wichtig die "Bürger in Uniform" sind. Neben dem im vergangenen Jahr auf den Weg gebrachten 200 Mio.-Paket soll etwa eine zivile Zertifizierung von bei der Miliz erworbenen Fähigkeiten geschaffen werden. Noch heuer soll es dazu ein Politprojekt geben.

Grundsätzliches Verständnis für die Miliz fehlt

Damit soll die Akzeptanz der Miliztätigkeit in Unternehmen gestärkt werden, so Hameseder. Denn nach wie vor fehle ein grundsätzliches Verständnis für die Miliz in der Wirtschaftswelt: "Da haben wir noch viel zu tun." Mit der Zertifizierung von beim Militär erworbenen Fähigkeiten, könne sich der Arbeitgeber auch "Zeit und Geld bei der Ausbildung von Arbeitskräften" sparen. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer habe diesbezüglich seine Unterstützung zugesagt. Hameseder will noch im laufenden Jahr die ersten Pilotprojekte ins Leben rufen.