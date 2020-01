Verteidiger Andreas Poulsen verstärkt Wiener Austria

Am Freitag gab die Wiener Austria bekannt, dass sie vom dänischen Spieler Andreas Poulsen bis zum Saisonende Unterstützung bekommt.

Der 20-jährige Linksverteidiger kommt leihweise vom deutschen Spitzenclub Borussia Mönchengladbach und wird gleich beim Trainingsstart der Wiener am kommenden Montag (15.00 Uhr) in der General-Arena dabei sein, wie die "Veilchen" am Freitag mitteilten.