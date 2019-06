Versuchter Raub am Wiener Franz-Josefs-Kai: Zwei Festnahmen

Am Sonntag kam es zu zwei Festnahmen am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt. Mehrere Personen versuchten, einem 28-Jährigen einen Rucksack zu entreißen.

Am 2. Juni 2019 gegen 02:35 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da mehrere Personen versucht hatten am Franz-Josefs-Kai einem 28-jährigen Mann den Rucksack zu entreißen. Aufgrund einer Sofortfahndungsmaßnahme konnten zwei Personen festgenommen werden. Das Raubopfer blieb unverletzt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 16-Jährige (Stbg: Österreich) sowie einen 16-Jährigen (Stbg: Russische Förderation). Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Angaben der Polizei kommt es in diesem Bereich des Donaukanals immer wieder zu strafbaren Handlungen in den Bereichen Suchtmittel, Eigentums- sowie Gewaltkriminalität.