Versuchter Einbruchsdiebstahl in Pkw in Wien

Zwei Personen sind wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen worden, berichtete die Wiener Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich zwei maskierte Personen an zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Er ging von einem Einbruchsdiebstahl aus und alarmierte den Notruf. Beamte hielten zwei Personen an, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Teenager im Alter von 17 beziehungsweise 16 Jahren. Im mitgeführten Rucksack von ihnen befanden sich Schraubenzieher, Masken und ein Pfefferspray sowie eine geringe Menge an noch unbekannten Substanzen in Tablettenform. Die Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt.