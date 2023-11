Versuchte Vergewaltigungen in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekanntent Täter wegen versuchter Vergewaltigungen in NÖ.

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 4. November 2023, gegen 02.00 Uhr, in Groß-Enzersdorf zwei weibliche Personen über eine weite Strecke zu Fuß verfolgt zu haben. Die beiden Frauen konnten sich schlussendlich in Sicherheit bringen.

Unbekannter nach versuchten Vergewaltigungen gesucht

Der bislang unbekannte Täter ist weiters verdächtig, am 5. November 2023, gegen 06.05 Uhr, in Groß-Enzersdorf bei dem dortigen Busbahnhof und am 5. November 2023, gegen 22.30 Uhr, in Orth an der Donau vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses versucht zu haben, die dort jeweils allein aufhältigen Frauen zu vergewaltigen, in dem er in beiden Fällen die Opfer gewaltsam zu Boden riss. Beide Frauen konnten aufgrund ihrer Gegenwehr den Täter in die Flucht schlagen.