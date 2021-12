Versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung im Waldviertel: Fahndung

Eine 22-Jährige wurde Montagfrüh auf einer öffentlichen Toilette im Heidenreichstein im Bezirk Gmünd Opfer eines Vergewaltigungsversuchs. Die Polizei fahndet nun mittels Phantombild nach dem Täter.

Nach einer versuchten Vergewaltigung in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) sucht die niederösterreichische Polizei nach dem Täter. Eine 22-Jährige war am Montag von einem Mann in einer öffentlichen Toilette beim Busbahnhof attackiert und verletzt worden. Aufgrund der heftigen Gegenwehr und der lauten Schreie der Waldviertlerin ließ der Unbekannte nach Angaben vom Mittwoch von der Frau ab und flüchtete. Ein Phantombild wurde angefertigt, sachdienliche Hinweise wurden erbeten.