Verstöße gegen Offenlegungspflichten: Signa-Unternehmen zahlten Millionenstrafe

In den Jahren 2019 bis 2023 mussten mehrere Unternehmen der Signa-Gruppe Strafzahlungen in Höhe von knapp einer Million leisten.

Grund die Millionenstrafe für die Signa-Unternehmen war, dass sie ihren Jahresabschluss nicht innerhalb von neun Monaten nach dem Bilanzstichtag beim Handelsgericht eingereicht hatten. Die "Kronen Zeitung" berichtete am Dienstag online, dass insgesamt 913.500 Euro an Zwangsstrafen verhängt wurden.

Causa Signa: SPÖ-Finanzsprecher Krainer fordert Konsequenzen

Der nächste Nebenschauplatz der Signa-Insolvenz könnte das Luxusressort Chalet N in Lech sein. Krainer verwies auf Artikel zu dem Chalet. Demnach sei das Hotel zu großen Teilen von Signa-Gründer René Benko und Co genützt worden. Dennoch gab es Corona-Förderungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Aber auch die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli zeigte Interesse an dem Thema und habe sich den Steuerakt zum Chalet N organisieren lassen, berichtete die "Krone" weiters. "Ich kann mir vorstellen, dass es hier auch spezielle Konstruktionen gab", sagte Tomaselli laut der Zeitung.