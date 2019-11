Verstärkter Feiertagsverkehr auf Österreichs Straßen

Rund um Allerheiligen rechnet der ÖAMTC mit einem höheren Verkehrsaufkommen. Vor allem wird es rund um Friedhöfe und Einkaufszentren stauen.

Das Ende der Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg wird sich nach Einschätzung des ÖAMTC nur mäßig auf den Durchzugsstraßen in Österreich bemerkbar machen.

Aufgrund des Feiertags am 1. November rechnet der Club allerdings am Donnerstag mit deutlich mehr Lkw auf Autobahnen und Schnellstraßen. Dazu könnte es ab Donnerstag mehr Verkehr rund um die Ballungsräume geben.

Steiermark: Totalsperre des Gleinalmtunnels bis 9. November

Vor Allerheiligen hoher Lkw-Anteil auf den Straßen erwartet

Besonders betroffen werden die S2 (Wiener Nordrandschnellstraße) und die A23 (Südosttangente) in Wien sein. Weiters die A1 (Westautobahn) im Raum Haid, sowie die A8 (Innkreisautobahn) in Oberösterreich und die A12 (Inntalautobahn) und die A13 (Brenner Autobahn) in Tirol.

Kurztripps, Einkaufsverkehr und höhere Frequenz rund um Friedhöfe

Auch wenn sich die Wandersaison dem Ende zuneigt, werden einige das verlängerte Wochenende für einen Ausflug nutzen. Am Donnerstag und am Sonntag sollte man daher durchaus mit Verzögerungen auf den Ausfallsstraßen in den größeren Städten rechnen, so der ÖAMTC.