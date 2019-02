Versammlung bei Schlachthof in NÖ: Drei Festnahmen

Bei einer nicht angemeldeten Versammlung bei einem Schlachthof in Niederösterreich kam es zu drei Festnahmen.

In der Nähe eines Schlachthofes in Gauderndorf in der Gemeinde Eggenburg (Bezirk Horn) ist es Dienstagfrüh bei einer nicht angemeldeten Versammlung zu drei vorläufigen Festnahmen nach dem Verwaltungsrecht gekommen. In allen Fällen wurde die Festnahme wieder aufgehoben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage.