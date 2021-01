Verodnung für Lehrberuf-Reform in Begutachtung

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat eine Verordnung in Begutachtung geschickt, mit der mehrere Lehrberufe reformiert werden sollen.

So erhalten etwa die Lehrberufe Entsorgungs- und Recyclingfachkraft, Medizinproduktekaufmann/-frau, Verpackungstechnik, Systemgastronomiefachkraft und Binnenschifffahrt neue Berufsbilder. Die Begutachtung endet am 26. Februar, in Kraft treten soll die Verordnung am 1. Mai 2021, teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag mit.