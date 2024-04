Vermisstes Mädchen aus Serbien doch nicht in Wiener Innenstadt gefilmt

Das in der Wiener Innenstadt aufgenommene Kind ist nicht das in Serbien vermisste Mädchen.

Die Polizei teilte am Donnerstagmorgen mit, dass die Identitäten der abgebildeten Personen festgestellt und mit ihnen Kontakt aufgenommen wurde. Die Frauen haben mit dem Verschwinden des Mädchens nichts zu tun, sollen aber im Laufe des Tages vom Landeskriminalamt befragt werden, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster auf Anfrage.

Vermisstes Mädchen aus Serbien wird auch von Interpol gesucht

Zeuge glaubte vermisstes Mädchen aus Serbien in Wien gesehen zu haben

Über das Osterwochenende wurde ein Video, das ein in Wien ansässiger Serbe am Karsamstag um 20.00 Uhr aufgenommen hatte, in serbischen Online-Medien veröffentlicht. Der Mann berichtete, dass die Frauen, die das Mädchen begleiteten, Rumänisch sprachen. Über soziale Netzwerke erfuhr er von dem Vermisstenfall. Nachdem der Zeuge seine Beobachtungen gemacht hatte, nahm er zuerst Kontakt mit den serbischen Behörden auf, da er eine Ähnlichkeit mit dem vermissten Mädchen festgestellt hatte.