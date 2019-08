Vermisster Tiroler könnte sich in Wien aufhalten

Seit Ende Juli wird in Flauring in Tirol nach einem 17-Jährigen gesucht, der seitdem auch nicht mehr kontaktiert werden konnte. Die Polizei vermutet, dass sich der junge Mann in Wien aufhalten könnte.

Seit dem 29. Juli 2019 ist ein 17-jähriger Bursche aus Flaurling abgängig. Er wollte sich am gleichen Tag gegen 18:00 Uhr mit seinem Vater in Telfs treffen, erschien jedoch nicht zum Treffpunkt. Seitdem ist auch das Mobiltelefon des 17-Jährigen ausgeschaltet.

Wer kennt diesen jungen Mann? ©LPD Tirol