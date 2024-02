Vermisste Journalistin Alexandra Föderl-Schmid lebend in OÖ gefunden

Die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid ist in Oberösterreich unterkühlt, aber lebend gefunden worden.

Die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid ist am Freitagvormittag lebend aufgefunden worden. Ein oberösterreichischer Polizist entdeckte sie stark unterkühlt unter einer Inn-Brücke in Braunau. Die Polizei bestätigte das Auffinden einer 53-jährigen Abgängigen gegenüber der APA. Laut "Kronen Zeitung" handelt es sich um Föderl-Schmid. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.