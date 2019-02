Vermisst: 15-jährige Bettina E. aus Judenau abgängig

Seit 8. Februar fehlt von der 15-jährigen Bettina E. aus Judenau jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen.

Die 15-jährige Bettina E. ist seit dem 8. Februar 2019 von ihrem Wohnort in Judenau im Bezirk Tulln (NÖ) abgängig. Sie ist ca. 175 cm groß, ca. 70 kg schwer, die Haare sind rot-lila gefärbt und sie ist sportlich bekleidet.

Hinweise über den Aufenthaltsort werden an die Polizeiinspektion Sieghartskirchen, unter der Telefonnummer 059133/3287 oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.

UPDATE am 14.2.2019: Die vermisste 15-Jährige wurde am 14. Februar aufgrund eines Hinweises in Altlengbach aufgegriffen und zu ihren Eltern zurückgebracht.