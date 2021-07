Vermeintliche Dachrinnen-Montage: Betrüger in NÖ aufgeflogen

Betrügereien um den Austausch von Dachrinnen sind in Niederösterreich aufgeflogen. Ein Quartett soll mehrmals Montagearbeiten durchgeführt haben, die sich letztlich allerdings als minderwertig herausstellten.

Betrug mit Dachrinnen in Niederösterreich aufgeflogen

Das vorerst letzte Angebot unterbreiteten die Beschuldigten aus Rumänien am Montag einer Hauseigentümerin in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg). In Aussicht gestellt wurde, die vorhandene alte Dachrinne für wenige hundert Euro abzumontieren und eine neue, hochpreisige anzubringen. Der Frau kam der Vorschlag allerdings seltsam vor. Sie lehnte ab und verständigte die Polizei.

Die Beamten hielten das Quartett wenig später an. Zugeordnet wurden den Männern letztlich drei weitere ähnlich gelagerte Aktionen, die sich in der Zeit von 28. Mai bis 30. Juni in Stockerau und Leobendorf (beide Bezirk Korneuburg) sowie in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) abgespielt hatten. Der Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro errechnet sich aus etwa 7.100 Euro, die tatsächlich an die vermeintlichen Spezialisten bezahlt wurden, und etwa 3.000 Euro für die Folgen der minderwertigen Arbeiten. Die Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.