Verluste bei Qualitätshotels: Bisher jeweils rund 1,2 Mio. Euro

Von der Hoteliervereinigung befragte Mitgliedsunternehmen der Qualitätshotellerie beziffern den Umsatzverlust in der Coronakise bisher mit 1,2 Mio. Euro pro Betrieb. Fürs Gesamtjahr wird mit Umsatzrückgängen gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent gerechnet. 69 Prozent der Betriebe glauben, dass sie die heurigen Verluste 2021 nicht ausgleichen können.

Tausende Hoteliers wollen auf Schadenersatz klagen

Die Branche - tausende Hoteliers wollen wegen der Betriebssperren in der Coronakrise den Staat auf Schadenersatz klagen, wie die "Salzburger Nachrichten" erst am Wochenende berichteten - fordert aufgrund der Befragungsergebnisse jedenfalls "die bedingungslose Unterstützung der Politik". 'Vor allem brauche es mehr Orientierung für die Hoteliers, so ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer.