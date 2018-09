Für 100 Wiener Schüler wird es einen Gratis-Schnupper-Skikurs in Obertauern geben.

Für 100 Wiener Schüler wird es einen Gratis-Schnupper-Skikurs in Obertauern geben. ©Pixabay.com (Sujet)

Für 100 Wiener Schüler wird es einen Gratis-Schnupper-Skikurs in Obertauern geben. ©Pixabay.com (Sujet)

Verlosung: Gratis-Skikurs für 100 Wiener Schüler in Obertauern

Wiens größter Sportverband, der ASKÖ WAT Wien, verlost in Kooperation mit dem Tourismusverband Obertauern einen Gratis-Schnupper-Skikurs für 100 Wiener Schüler der Neuen Mittelschulen. Am 11. Oktober wird ein Sporttag (Check your limitZ) veranstaltet. Dort findet die Verlosung statt. Außerdem bekommt jeder Schüler ein individuelles Leistungsblatt.

Die vom Stadtschulrat unterstütze Aktion soll Interesse für den Skisport wecken. Gemeinsam mit den Lehrern verbringen die Kinder Anfang Dezember fünf Tage in Obertauern. An- und Abreise sowie Aufenthalt und Skikurs mit professionellen Skilehrern sind für die Kinder gratis. Auch die entsprechende Skiausrüstung wird beigestellt.

Check your limitZ: Verlosung des Skikurses bei Sporttag in Wien Bei “Check your limitZ” können die Schüler an acht Stationen in der Sporthalle Brigittenau spezielle sportmotorische Tests zu Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer absolvieren. Nach der Testserie erhalten sie ihr individuelles Leistungsblatt. Die Teilnahme ist für Kinder und Schulen kostenlos. Eine Anmeldung allerdings unbedingt erforderlich.

Der Gratis-Schnupper-Skikurs wird unter allen teilnehmenden Schulen verlost. Die 100 Plätze werden auf vier Klassen verteilt.