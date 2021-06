Verlorene Hündin irrte durch Wien: Von der Polizei gerettet

Eine verlorene Hündin irrte am Montagabend vom Bezirk Landstraße Richtung Alsergrund und hielt dabei die Polizei auf Trab. Schlussendlich konnte sie eingefangen und dem Besitzer übergeben werden.

Eine junge, sportliche Hündin namens "Lilly" hielt am späten Montagabend mehrere Polizisten auf Trab. Die herrenlose Hündin lief kommend vom Bezirk Landstraße durch die Innere Stadt den Ring entlang in Richtung Alsergrund. Mehrere Passanten verständigten den Polizeinotruf und teilten den Beamten ihre Sichtung mit, sodass "Lilly" nach längerer Verfolgung von Polizisten der Bereitschaftseinheit in der Althanstraße eingefangen werden konnte.