Verletzter bei Unfall mit Museumsbahn in Steiermark

In der Weststeiermark prallte ein PKW am Samstag gegen die Dampflok der Museumsbahn Stainzer Flascherlzug. Bei dem Unfall wurde der PKW-Lenker verletzt.

Gegen 14.15 Uhr ereignete sich der Unfall an einem Bahnübergang ohne Schranken auf der Gemeindestraße im Ortsteil Graschuh in der Gemeinde Stainz im Bezirk Deutschlandsberg. Der Zug kam aus Stainz und kollidierte seitlich mit dem Auto, welches von der Dampflokomotive der Schmalspurbahn erfasst und weggeschleudert wurde.

PKW-Lenker nach Unfall mit Museumsbahn von Einsatzkräften befreit

Aufgrund des Zusammenstoßes auf einem ungesicherten Bahnübergang in Graschuh bei Stainz wurde das Auto in eine angrenzende Wiese geschleudert und der Fahrer eingeklemmt. Die Rettung erfolgte durch die Feuerwehren Stallhof, Stainz, Rossegg und Rassach, die hydraulische Rettungsgeräte einsetzten. Anschließend wurde die verletzte Person ins Krankenhaus gebracht. Beim Zusammenstoß blieben der Zugführer und die Fahrgäste in der Lokalbahn unverletzt. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, konnte der Flascherlzug seine Fahrt fortsetzen.