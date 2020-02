Verletzte Personen bei Verkehrsunfällen

Am Mittwoch ereigneten sich in Wien zwei Verkehrsunfälle, die Verletzte forderten. Die Opfer waren eine 72-jährige Frau und ein achtjähriger Bub.

Eine 72-Jährige ist am Mittwochvormittag beim Queren der Kreuzung Sonnbergplatz-Obkirchergasse in Wien-Döbling von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.