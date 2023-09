Verletzte Bergsteigerin bei aufwendiger Rettungsaktion aus Kletttersteig geholt

Eine Bergsteigerin musste am Samstagabend in einer aufwendigen Rettungsaktion aus dem Seewandklettersteig in Oberösterreich geholt werden, nachdem sie sich am Bein verletzt hatte.

Eine junge Bergsteigerin hat sich Samstagabend im Seewandklettersteig in Hallstatt (Bezirk Gmunden) am Bein verletzt und konnte nicht mehr aufsteigen. Ihre Begleiter riefen kurz vor 20.00 Uhr die Einsatzkräfte. Da eine Hubschrauberbergung nicht mehr möglich war, wurde sie in einer aufwendigen Rettungsaktion geborgen.

Fünf Personen wurden noch zur Gjaidalm geflogen und machten sich auf den Weg zu der Verletzten und ihren Begleitern, berichtete die Bergrettung Hallstatt.

Weitere 15 Bergretterinnen und -retter des Bergrettungsdiensts Obertraun machten sich zu Fuß auf den Weg zur Unfallstelle. Um 21.35 Uhr stiegen die ersten drei Einsatzkräfte zu den Kletterern ab. Eine Frau und ein Mann waren unverletzt, sie wurden von zwei Bergrettern nach oben begleitet, während eine Bergretterin bei der verletzten Frau blieb.

20 Rettungskräfte im Einsatz

Die Verletzte wurde schließlich in eine stabile Trage gepackt und in einem aufwendigen Aufseilprozess mittels Mannschaftsflaschenzug nach oben gezogen. Um 00.40 Uhr war sie aus dem Klettersteig geborgen.

Beim anstrengenden Transport zur Gjaidalm wechselten sich die 20 Bergretterinnen und Bergrettern ab und erreichten die Alm um 3.33 Uhr. Ein Hubschrauber brachte die Verletzte ins Spital, die Rettungskräfte kamen um 5.30 Uhr ins Tal zurück.