Verlandete Buchten auf der Wiener Donauinsel werden erneuert

Um den Lebensraum für dort ansässige Tiere und Pflanzen zu erhalten, werden verlandete Buchten auf der Wiener Donauinsel im Rahmen des EU-Projekts Life Dicca revitalisert.

Die Donauinsel ist nicht nur als Hochwasserschutz für Wien und als Erholungsgebiet für die Wiener wichtig, sondern ist auch Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen, 38 Fischarten leben in den Ufern und Buchten. Diese sind aufgrund der globalen Klimakrise durch Verlandung und Austrocknung bedroht. Im Rahmen des EU-Projekts Life Dicca steuert die Stadt Wien mit einer Vielzahl von Maßnahmen dagegen und macht die Donauinsel klimafitt. Aktuell werden auf einer Strecke von über drei Kilometer Uferbuchten ausgebaggert und revitalisiert, um den Lebensraum von Fischen und Amphibien zu sichern. Eine ökologische Bauaufsicht begleitet die Maßnahmen, die rund zwei Monate in Anspruch nehmen werden.

Trockenheit und Hitze setzen den Buchten der Wiener Donauinsel

Über mehrere Kilometer erstrecken sich naturnahe Uferbereiche und Nebenarme mit Buchten, Halbinseln und Flachwasserbereichen am donauseitigen Ufer der Donauinsel, beginnend bei der Reichsbrücke bis zum Bereich des Kraftwerks Freudenau. Diese Uferbereiche wurden beim Bau der Donauinsel und später im Zuge des Kraftwerksbaus Freudenau in den 1990iger Jahren künstlich geschaffen.

Doch Verlandung und das Trockenfallen von Tümpeln in den letzten Jahrzehnten bedroht diese für Fische und Amphibien wichtigen Habitate. Größere Hochwässer brachten über die Jahre Sedimente mit sich, die zur schrittweisen Verlandung dieser Buchten und Nebenarme führten. Die Probleme werden durch den Klimawandel und den zu erwartenden häufiger auftretenden Hochwässern in der Donau verstärkt. Auch Trockenheit und längere Hitzeperioden tragen zur Austrocknung dieser Uferbuchten bei.

Ausbaggerung von Uferbuchten auf einer Länge von 3,3 Kilometer

Nun wird ein Teil dieser Uferbereiche, Buchten und Nebenarme auf einer Länge von 3,3 Kilometer ausgebaggert, um neue Tiefstellen als Fischrettungstümpel zu schaffen. Die Maßnahme ist Teil des EU-Projekts Life Dicca der Stadt Wien - Wiener Gewässer auf der Donauinsel. Mit der Maßnahme werden Lebensräume als Laichplätze für Fische und Amphibien gesichert und neue geschaffen. Ein aktuelles Monitoring von Wissenschaftern der BOKU Wien hat gezeigt, dass diese Habitate eine besonders hohe Artenvielfalt aufweisen: 38 Fischarten, über 60 Makrophytenarten und zahlreiche Libellenarten wurden in diesen Bereichen nachgewiesen.

Der Ablauf der Revitalisierung der Uferbereiche

Welche Donaubuchten revitalisiert werden

Die Ausbaggerungsarbeiten an Abschnitten des Donauufers mit Bagger und Begleitschiffen starten am 10. Jänner in der Bucht Reichsbrücke (Abschnitt E). Aus bautechnischen Gründen erfolgen die Arbeiten abschnittsweise und teilweise parallel.