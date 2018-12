Verkehrsunfall in Zwettl: Sattelanhänger kollidierte mit Pkw

Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Zwettl. Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin wurde dabei verletzt.

Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Zwettl verletzt worden. Der Sattelanhänger eines Lastwagens war laut Polizei auf der B38 auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto der Waldviertlerin kollidiert, das in Folge gegen in Einfahrtstor geschleudert wurde. Die Frau aus dem Bezirk Zwettl wurde in das Landesklinikum der Bezirkshauptstadt transportiert.Am Steuer des Sattelzugfahrzeuges saß ein 32-Jähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Eferding. Die Ursache für den Unfall kurz vor 17.30 Uhr in der Katastralgemeinde Merzenstein war vorerst unbekannt, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit.