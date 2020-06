Verkehrsunfall in NÖ: Vier Wiener verletzt

Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Niederösterreich. Dabei wurden vier Wiener verletzt.

Ein 77-jähriger Wiener ist am Freitagnachmittag im Bezirk Neunkirchen mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wald gestürzt. Der Lenker und seine drei Mitfahrer aus Wien wurden bei dem Unfall verletzt, berichtete die Polizei. Der 77-Jährige hatte bei der Abfahrt von einer Berghütte in Richtung Breitenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.