Verkehrsunfall in NÖ: Vier Verletzte nach Pkw-Kollision

Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Niederösterreich. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Vier Menschen sind am Freitagnachmittag beim Zusammenstoß zweier Pkw im Bezirk Baden verletzt worden. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin war von Seibersdorf kommend an einer Kreuzung in die B60 Richtung Unterwaltersdorf eingebogen. Obwohl sie wegen des "Vorrang geben"-Zeichens angehalten hatte, dürfte sie ein von links kommendes Auto übersehen haben, berichtete die Polizei am Samstag.