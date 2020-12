Verkehrsunfall in NÖ: Pkw touchierte Autobahnrampe

Am Montagnachmittag touchierte ein Pkw die Leitschiene auf der Rampe zur A2 kommend von der S4 in Fahrtrichtung Graz. Die Ursache ist noch unbekannt.

Einsatzstelle konnte rasch geräumt werden

"Einsätze auf Autobahnrampen sind immer etwas heikel", so Branddirektor Christian Pfeiffer. "Die Absperrung bzw. die Hinweise auf einen Feuerwehreinsatz müssen entsprechend weit vorne angebracht werden, um unsere Einsatzkräfte abzusichern. Hier setzen wir auf unser Großtanklöschfahrzeug als Absicherungsfahrzeug. In Kooperation mit der ASFINAG sind wir so auf der sicheren Seite."