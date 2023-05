Bei einem Verkehrsunfall in NÖ kam ein Wiener ums Leben.

Verkehrsunfall in NÖ: 67-jähriger Wiener getötet

Am Montag ist ein 67-jähriger Wiener bei einem Verkehrsunfall in Hof am Leithaberge (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gestorben.

Der Wiener war mit einem Jeep in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der L2060 abgekommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Beim folgenden Überschlag wurden alle fünf Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert.

67-jähriger Wiener erlitt tödliche Verletzungen

Für den 67-jährigen Lenker gab es keine Hilfe mehr. Die vier Passagiere - ein Siebenjähriger, eine 16- und eine 41-Jährige, alle aus dem Bezirk Baden, sowie ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Mödling - wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden der Polizei zufolge mit zwei Notarzthubschraubern und Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser in Wiener Neustadt, Wien-Ottakring und Eisenstadt gebracht.