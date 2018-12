Verkehrsunfall in Niederösterreich: Mehrere Lenker verletzt

Verkehrsunfall in Niederösterreich: Wiener wurde auch verletzt

Die 26-jährige Einheimische kam in einer Rechtskurve mit ihrem Auto auf die falsche Straßenseite und stieß dort zuerst gegen den Pkw eines 45-jährigen Wieners. Ein hinter dem Mann fahrender 44-Jähriger wich mit seinem Wagen in einen angrenzenden Acker aus, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.

Die Einheimische schlitterte in der Folge weiter auf der Gegenfahrbahn in Richtung des Pkw eines 36-Jährigen. Dieser konnte eine Kollision nicht vermeiden. Danach stieß das Auto der Frau laut Polizei noch frontal gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter.

Der 36-jährige Pkw-Lenker trug Blessuren davon. Ebenfalls verletzt wurde der Autofahrer im Alter von 45 Jahren – er wurde laut Polizei ins Landesklinikum Baden gebracht. Die Unfallerhebungen und Aufräumungsarbeiten dauerten rund zwei Stunden.

(APA/Red)