Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn fordert fünf Verletzte

Am Montag kam ein 26-jähriger Pkw-Lenker im Bezirk Hollabrunn mit dem Fahrzeug von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und prallte schlussendlich gegen eine Böschung. Die fünf Insassen wurden verletzt.

Fünf Verletzte hat am Montagnachmittag ein Alleinunfall in Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) gefordert. Nach Polizeiangaben war ein Pkw von der B30 abgekommen. An Bord des Autos waren auch zwei Kinder (ein und vier Jahre alt).