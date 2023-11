Verkehrsunfall auf Zehnergürtel: Kind verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Zehnergürtel am Dienstag wurde ein Kind verletzt.

Zu einem Auffahrunfall am Zehnergürtel am 31.10.2023 kam zufällig der 2. Kommandantstellvertreter von Wiener Neustadt, HBI Sigmund Spitzer, als Ersthelfer. Er setzte nach erster Erkundung die Rettungskette in Gang. Während Spitzer die Feuerwehr alarmierte, versorgte bereits ein First-Responder das verletzte Kind, welches vom Roten Kreuz ins Krankenhaus zur Kontrolle gebracht wurde.

Die Feuerwehr rückte mit dem Vorausrüstfahrzeug und dem schweren Rüstfahrzeug zur Fahrzeugbergung aus. Die beiden Fahrzeuge wurden gesichert auf einem Parkplatz abgestellt.