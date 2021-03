Verkehrsunfall auf der A1 fordert sieben Verletzte

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Amstetten. Sieben Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Sieben Personen sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden nach einem Unfall bei winterlichen Fahrverhältnissen auf der Westautobahn (A1) nahe Amstetten ins Spital gebracht worden. In den Crash waren laut Feuerwehr vier Kfz, darunter zwei Lastkraftfahrzeuge, verwickelt. Die Autobahn war während der Bergung gesperrt, die Helfer waren viereinhalb Stunden mit den Arbeiten beschäftigt.