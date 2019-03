Verkehrsunfall auf A2: Italienerin aus Lkw geschleudert

Am späten Samstagabend ereignete sich auf der Südautobahn (A2) ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Bad Vöslau (Bezirk Baden). Dabei wurde eine 46-jährige italienische Staatsbürgerin schwer verletzt.

Sie war als Lenkerin aus einem Lkw geschleudert worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Frau wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Laut Polizei hatte die 46-Jährige auf der Richtungsfahrbahn Graz die Kontrolle über den Lkw verloren, der in der Folge gegen die Leitschiene am linken Fahrbahnrand stieß. Letztlich stürzte der Lastwagen auf die linke Seite und schlittere nach rechts auf den Pannenstreifen. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Ihr 47-jähriger Beifahrer, ebenfalls italienischer Staatsbürger, kam leicht verletzt davon. Er befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und wurde in das Landesklinikum Baden gebracht. Die Richtungsfahrbahn Graz der A2 war im Unfallbereich eine Stunde lang zur Gänze gesperrt.