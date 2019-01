Verkehrsunfälle mit Kindern: Härtere Strafen gefordert

Alle drei Stunden verunglücken Kinder auf den Straßen Österreichs. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) fordert nun härtere Strafen bei Delikten im Straßenverkehr, die Kinder gefährden.

Das solle Verkehrsteilnehmer dazu bringen, auf Kinder mehr aufzupassen, erklärte die Organisation am Mittwoch in einer Aussendung. Laut KFV verunglückt alle drei Stunden ein Kind auf Österreichs Straßen, alle zwei Tage stirbt dabei eines oder wird schwerst verletzt. “Verstöße gegen Straßenverkehrs- und Kraftfahrvorschriften sind per se gefährlich. Sind davon aber, in welcher Art und Weise auch immer, Kinder betroffen, so wird dieses Verhalten umso gefährlicher. Kinder sind aufgrund ihrer motorischen und kognitiven Entwicklung besonders schutzbedürftige und stark gefährdete Verkehrsteilnehmer”, sagte Othmar Thann, Direktor des KFV.