Verkehrstote 2019: Wien mit den wenigsten Opfern

Im ersten Halbjahr 2019 sind in Österreich exakt 195 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Im Bundesland Wien gab es dabei die wenigsten Opfer.

Verkehrssicherheitsziel wird weit verfehlt

Die meisten Toten gab es mit 47 in Oberösterreich, 40 Verkehrsteilnehmer starben in Niederösterreich, 38 in der Steiermark. In Tirol kamen in den ersten sechs Monaten 17 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in Salzburg 16. Jeweils elf Verkehrstote gab es in Kärnten und dem Burgenland, neun waren es in Vorarlberg und sechs in Wien.