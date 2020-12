Verkehrsschwerpunkt in Wien: Schlepper mit fünf Männern im Pkw gefasst

In der Nacht auf Montag ist bei einem Verkehrsschwerpunkt der Polizei in Wien ein mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden.

In dem Opel Astra des 31-jährigen Verdächtigen stießen die Beamte auf fünf - offenbar geschleppte - Männer.

Mann "wusste nicht" wie Geschleppte ins Auto kamen

In einer ersten Befragung gab der Syrer an, nicht zu wissen, wer die Personen sind oder wie sie in sein Auto gelangt sind. Daraufhin wurde er festgenommen, berichtete die Exekutive.