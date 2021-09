Verkehrsschwerpunkt in Wien: Drei Kennzeichen abgenommen

Am Freitag führte die Landesverkehrsabteilung Wien einen Verkehrsschwerpunkt durch. Dabei erfolgten 40 Lenker- und Fahrzeugkontrollen.

Zwölf Fahrzeuge, teilweise mit Anhängern, wurden in der Landesfahrzeugprüfstelle überprüft. Es wurden zahlreiche, teilweise schwere technische Mängel, an Fahrzeugen und Anhängern festgestellt. In drei Fällen wurden die Kennzeichentafeln wegen Gefahr im Verzug abgenommen und angezeigt. Zudem befand sich an einem Anhänger eine gefälschte Begutachtungsplakette, sowie eine gefälschte Kennzeichentafel.