Verkehrsschwerpunkt in Wien: 147 Anzeigen

In Wien hat am Dienstag ein Verkehrsschwerpunkt der Landesverkehrsabteilung stattgefunden.

Hauptaugenmerk lag am Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr. Die Bilanz, die der Schwerpunkt nach sich zog und am Mittwoch von der Wiener Polizei in einer Aussendung mitgeteilt wurde, beinhaltet 147 Organmandate, 31 Anzeigen und 47 Alkovortests.