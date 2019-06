Verkehrskollaps bei Flughafen-Anreise: ÖBB beruhigen

Die Flughafen Wien-Chef warnten wegen voller S-Bahnen vor einem Verkehrskollaps bei der Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat. Die ÖBB beruhigen nun un verweisen auf mehr als 30 Railjet-Züge, die täglich zwischen Hauptbahnhof und Flughafen verkehren.

"Gleichzeitig arbeiten wir laufend an Verbesserungen, um in der Ostregion noch mehr Gäste zu befördern. Das gilt auch für die Airportverbindung", so ein Bahnsprecher.