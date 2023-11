Verkehrsdienstevertrag zwischen Wien und ÖBB verlängert

Wien verlängert den Vertrag mit den ÖBB, genauer gesagt mit der ÖBB-Personenverkehr AG, vorzeitig um vier Jahre.

Wien und ÖBB vereinbaren "Leistungsausweitungen"

Es wurde über "konstruktive Verhandlungen" berichtet, die zusammen mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und dem Bund über eine Verlängerung des Vertrages geführt wurden - dieser wurde am Mittwoch auch auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. Die Vereinbarung konzentriert sich auf "umfangreiche quantitative und qualitative Leistungsausweitungen" im Schienen-Nahverkehr. Der Vertrag regelt die zu erbringenden Leistungen durch die Bahn.

Fahrplankilometer in Wien sollen deutliche erhöht werden

Wien investiert mehr als 500 Millionen in Zugverkehr

Die Stadt plant, in den nächsten zehn Jahren über 500 Millionen Euro für die Erweiterung des Verkehrs in die umliegenden Gebiete bereitzustellen. Neben Investitionen in barrierefreie Züge sollen auch die Taktverdichtungen auf der Südstrecke bis Liesing und ab dem Jahr 2029 ein 15-Minuten-Takt auf der Linie S80 umgesetzt werden. Darüber hinaus ist laut Hanke ein U-Bahn-ähnlicher 2,5-Minuten-Takt auf der Wiener Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf geplant.