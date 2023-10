Am späten Dienstagvormittag kam es in höheren Lagen zu einem Verkehrs-Chaos durch einen Schlechtwettereinbruch.

Verkehrs-Chaos durch Schlechtwettereinbruch in Österreich

Neben dem Erdrutsch auf der A13, die derzeit im Bereich Brennersee nur einspurig passierbar ist, kam es durch die Schneefälle auch zu einer weiteren Wintersperre. "In der Steiermark wurde der Sölkpass (L704) gesperrt. Zu den schon geltenden Wintersperren über Timmelsjoch (B186) in Tirol und Malta Hochalmstraße in Kärnten wird am Montag außerdem der Staller Sattel (L25) dazu kommen", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.